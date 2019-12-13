В Воронеже из аппаратов для розлива воды украли 100 тысяч рублей

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В Воронеже задержали подозреваемых в серии хищений из аппаратов для розлива воды. Об этом сообщила
С ноября по декабрь этого года в полицию поступило несколько сообщений о кражах денег из водных аппаратов в Воронеже.
Полиция выяснила, что все преступления совершались ночью: злоумышленники взламывали двери аппаратов ломом.
Оперативники установили, что подозреваемые передвигались на Ford Mondeo. Их задержали и доставили в отдел полиции.
Злоумышленниками оказались ранее судимый 37-летний воронежец и его 37-летний знакомый.
Выяснилось, что они совершили десять подобных преступлений в городе.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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