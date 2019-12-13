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17:27, 13 декабря 2019 206
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В Рязани почтили память погибших журналистов

В Рязани почтили память погибших журналистов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 13 декабря, рязанские журналисты почтили память коллег, погибших во время военных конфликтов. Помимо сотрудников СМИ в Доме печати собрались студенты РГУ имени Есенина.

«Ежегодно в этот день мы вспоминаем коллег, погибших при исполнении своего профессионального долга. Годы не щадят никого. Нужно помнить тех, кто работал по чести и совести», — сказала главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева.

Гостям показали фильм Владимира Федорова о журналисте Викторе Ногине и операторе Геннадии Куринном, пропавших без вести во время командировки в Югославии.

Напомним, по инициативе Союза журналистов России, с 1991 года 15 декабря является днем памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

В России ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров. В память об отдавших свою жизнь во имя свободы слова редакциями ведущих российских СМИ учреждены различные премии.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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