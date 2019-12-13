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В Рязани начали формировать новый состав Общественной палаты. Вопрос о создании независимого органа при главе администрации рассмотрели на комитете гордумы в пятницу, 13 декабря.
Депутаты рекомендовали в состав семь человек:
Еще семь кандидатов должна предложить мэр Рязани Елена Сорокина. Список из 14 общественников должна утвердить гордума на основном заседании.
Всего в палату войдет 21 человек. Еще семь общественников в нее привлекут избранные гордумой и мэром кандидаты.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.