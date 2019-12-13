В Приокском рязанка на «Фольксвагене» сбила подростка

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в четверг, 12 декабря, на улице Молодцова произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, 45-летняя рязанка на Volkswagen Passat сбила 13-летнего подростка, который шел по нерегулируемому переходу.
В результате школьник получил травмы, с которыми он обращался в больницу.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.