В отдаленные рязанские деревни начали ездить мобильные пункты КВЦ

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Фото: Администрация Рязани
В рязанские деревни и села начали ездить мобильные пункты КВЦ. Две машины работают в Михайловском и Александро-Невском районах,
Рязанцы, в населенных пунктах, которых нет отделений «Почты России», смогут по одному лицевому счету оплатить все услуги ЖКХ — свет, воду, газ, капитальный ремонт, вывоз мусора.
В машинах есть места для кассира, окошки для приема платежей, места ожидания для клиентов, техника, в том числе генераторы.
Со следующего года мобильные пункты приема платежей также начнут обслуживать жителей Касимовского района. Директор МП «КВЦ» Ирина Арцыбашева пояснила, что в дальнейшем число мобильных пунктов могут увеличить.
График работы мобильных пунктов по районам уже на следующей неделе будет размещен в местных администрациях и пунктах КВЦ, а также на
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