В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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В ночь на субботу, 14 декабря, в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -7, -2 градуса, днем -4, +1 градус.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.