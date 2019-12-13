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В Недостоеве припаркованные около дома машины помешали проехать пожарным. Инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря, сообщили подписчики группы «
Как рассказали в пресс-службе МЧС, поступил сигнал о задымлении в подъезде дома на улице Сельских Строителей, на место выехал один расчет. Вызов оказался ложным.
«На этот раз все обошлось, но в следующий раз ваши автомобили будут „двигать“. Хоть оставляйте свои номера», — обратилась к владельцам автомобилей автор поста.
Фото Юлии Ермаковой
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