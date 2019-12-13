В Москве арестовали пять боевиков ИГ

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Москве арестовали пять боевиков организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом передает
Как сообщили в ФСБ, двое граждан России и три уроженца стран Центральной Азии планировали «диверсионно-террористические акты».
При обыске у них изъяли средства связи с инструкцией от эмиссаров ИГ. Также силовики нашли тайник с автоматом Калашниква, пистолетом Макарова, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.