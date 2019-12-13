В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячной девочке

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Фото: Pixabay.com
В Красноярске мануальный терапевт сломала ноги семимесячной девочке. Об этом сообщил местный телеканал
Мать ребенка рассказала, что и раньше обращалась к этому специалисту. После очередного сеанса женщина заметила, что ее дочь вздрагивает и кричит после каждого прикосновения. По словам матери, ребенок не спал сутки.
Врачи диагностировали у девочки перелом обеих ног, причем правая была травмирована в трех местах.
Девочке наложили гипс. Сейчас она идет на поправку.
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