В готовом коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово осталось три участка

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Строительная группа «Мармакс» рассказала, что в готовом коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово осталось всего три участка.
«Сказка в лесу» — готовый коттеджный поселок в 12 минутах от города рядом с лесом.
«Поселок полностью готов для проживания: проведены подземные коммуникации, проложены асфальтированные дороги, обустроена детская площадка и зона „Work-Out“, — сообщили в компании. — Здесь уже живут семьи, кто-то активно обустраивает свои участки, а кто-то только начинает процесс строительства».
Девелопер предлагает не только возможность приобретения участков, но и строительство домов по индивидуальному проекту. Компания может предложить несколько вариантов проектов и реализовать их.
«Наслаждайтесь хвойным запахом в вашем уютном дворе, пением птиц и ощутите уединение. Загородный дом — это особый ритм жизни, особое природное окружение и особое качество жизни. Вы можете приобрести участок для себя или любимым родителям по привлекательным ценам», — отметили в пресс-центре.
На последние участки площадью 8, 10 и 12 соток от «Мармакс» действуют специальные предложения.
Подробнее об условиях покупки участков можно узнать по телефону: 500-005.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.