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Умер поэт и автор гимна Александро-Невского района Евгений Артамонов. Он скончался 11 декабря на 69 году жизни, сообщил
Евгений Артамонов родился в селе Спешнево (сейчас Александро-Невский район), с начала семидесятых до середины девяностых годов служил в России, в Казахстане и Чехии. Он ветеран Вооруженных Сил России, награжден несколькими медалями, в том числе «За воинское отличие» и «За безупречную службу».
Артамонов выпустил четыре книги со стихами: «Чужбина», «Движение», «Летоисчисление», «Из века в век». Его произведения были положены на музыку, он стал автором гимна Александро-Невского района.
Стихи Артамонава публиковали в сборниках и московских журналах, рязанских газетах.
«Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни Евгения Алексеевича», — говорится в сообщении.
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