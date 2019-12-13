Татьяна Панфилова поблагодарила сотрудников Пенсионного фонда за «ответственное служение людям»

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В четверг, 12 декабря, в Рязани провели мероприятие, посвященное 29-ой годовщине со дня образования Пенсионного фонда России.
Председатель комитета облдумы по вопросам госустройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова отметила, что между облдумой и отделением Пенсионного фонда по региону сложилось конструктивное взаимодействие. Она поблагодарила специалистов учреждения за сотрудничество и «ответственное служение людям» и пожелала им дальнейших успехов.
Парламентарий вручила наиболее отличившимся работникам награды областной думы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.