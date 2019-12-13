«Спар» опроверг закрытие супермаркета в Рязани

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Spar опроверг закрытие супермаркета в Рязани. Об этом RZN.info сообщил представитель компании.
Он отметил, что в публикации РБК сообщалось о возможном банкротстве компаний «ТД Интерторг» и «SPAR Северо-Запад», «которые не имеют юридических и экономических связей» с ООО «Спар-Рязань».
«В настоящее время учредители компании „Спар-Рязань“ не обсуждали никаких изменений в работе супермаркета Spar в Рязани. Слухи о том, что в Рязани может закрыться супермаркет Spar не соответствуют действительности», — прокомментировали в компании.
Ранее РБК сообщил, что Spar
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