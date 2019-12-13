«Союз многодетных семей» поблагодарил Аркадия Фомина за решение проблемы начисления налога на льготу

В четверг, 12 декабря, секретарь регионального отделения « Единой России » Аркадий Фомин встретился с многодетными родителями.

Он рассказал об итоге работы по их обращению: был начислен налог на доход для физических лиц на льготу, представленную муниципалитетом, — 50% от стоимости за содержание ребенка в детском саду для многодетных семей и 100% для малоимущих. Сумма налога составила более 1500 рублей.

«В общественную приемную партии поступило обращение от „Союза многодетных семей“. Мы взяли эту ситуацию на контроль, провели рабочие совещания вместе с представителями городской администрации, налоговыми органами, юристами. И пришли к мнению, что эта плата является неверной», — рассказал Фомин.

Он добавил, что в Минфине России подтвердили, что частичное или полное освобождение от родительской платы не облагается налогом на доходы.

Руководителю управления налоговой службы по области Вячеслав Морозов заявил, что инцидент решен. «Уже проводится перерасчет, выплаты будут произведены в приоритетном порядке», — подчеркнул он.

По словам руководителя управления образования и молодежной политики администрации Дмитрия Донскова, со всех учреждений дошкольного образования собрали информацию о физических лицах, в отношении которых представили справки по форме 2-НДФЛ за 2018 год с признаком 2.

«Все уточненные справки направлены в налоговое ведомство 27 ноября 2019 года», — сказал он.

Представитель налогового ведомства сообщил, что из 1 900 справок на общую сумму 2,2 млн рублей уточнили уже 1 200. По ним сделали перерасчеты на 1,3 млн.

«В том случае, если рязанцы оплатили налог, им необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, чтобы вернуть деньги. То есть написать заявление, указать реквизиты своего банковского счета», — рассказал специалист налогового управления.

Представители «Союза многодетных семей» поблагодарили Аркадия Фомина и руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Татьяну Панфилову за оперативное решение проблемы, с которой они столкнулись.

«Мы знаем, что такая льгота для многодетных семей — 50% от стоимости за содержание ребенка в детском саду — распространяется только на Рязань и несколько муниципалитетов. Нельзя ли сделать, чтобы этой льготой могли воспользоваться многодетные всей области?» — поинтересовалась представитель «Союза многодетных семей» Елена Коновалова.

Фомин отметил, что это важный вопрос и его необходимо решать.