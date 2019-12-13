Сорокина опустилась на две позиции в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам ноября мэр Рязани Елена Сорокина опустилась на две строчки в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». Сорокина заняла шестое место из 32.
Глава Рязани Юлия Рокотянская поднялась на две позиции и заняла 22 место.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 52 тысяч СМИ.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.