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Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали, какая погода ждут воронежцев в выходные, 14 и 15 декабря. По прогнозам
Днем в субботу ожидается до +1 градуса, в воскресенье потеплеет до +4 градусов. Ночами от -1, до -4 градусов.
Согласно прогнозу, в выходные возможны снег с дождем.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.