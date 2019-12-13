С начала года в «Рязаньэнерго» провели 12 Дней охраны труда

С начала года в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели 12 Дней охраны труда. Это обязательная составляющая комплекса мер по профилактике случаев травматизма среди сотрудников, сообщили в пресс-службе компании.

Комиссии проверяют соблюдение сотрудниками подразделений требований и правил по охране труда и пожарной безопасности, оценивают правильность оформления производственно-технической документации, в том числе оперативной, инспектируют санитарно-гигиенические условия помещений и организацию рабочих мест.

Особое внимание в ходе проверок уделяют укомплектованности персонала защитными средствами и приспособлениями, спецобувью, спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, и средствами индивидуальной защиты. Так, на их приобретение в 2019 «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» направил году 36,5 млн рублей.

Также на регулярной основе ведется контроль за соблюдением действующих норм и правил техники безопасности в ходе работы бригад. Проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами. В «Рязаньэнерго» действует система видеофиксации: выполнение работ ведется с использованием мобильного видеорегистратора.

С сотрудниками ведут беседы по повышению культуры производства, ответственному отношению к собственному здоровью. Персонал знакомят с фактами и факторами производственного травматизма с детальным разбором и анализом.

По результатам проведения Дней охраны труда ежемесячно разрабатывают планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

«Система внутреннего технического контроля в „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ постоянно развивается и совершенствуется, — отметил заместитель главного инженера — начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Евгений Зубков. — Например, в филиале реализуется пилотный проект по внедрению цифрового формата проведения Дней охраны труда с дистанционными проверками подразделений и заполнением электронной формы специально разработанного опросного листа. Стоит отметить, что анализируя итоги проведения Дней ОТ, мы фиксируем повышение уровня дисциплины, подготовки, а также личной и коллективной ответственности персонала за свою безопасность».