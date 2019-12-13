Рязанского участкового осудили за то, что он покрывал мигрантов

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Рязанского участкового осудили за то, что он с 2017 по 2018 год покрывал мигрантов. Об этом сообщила
Известно, что полицейский предоставлял узбекистанцу, живущему в Рязани, сведения о работе иностранцев, которые позволяли получать разрешение на временное проживание в стране. За это время участковый передал данные 25 мигрантов и
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он полностью признал свою вину и раскаялся.
Мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей и лишили права занимать должности в полиции и госструктурах на два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.