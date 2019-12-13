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16:30, 13 декабря 2019 416
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Рязанец купил «Порше Кайен» с дефектами, но смог отсудить 8,2 млн у автосалона

Рязанец купил «Порше Кайен» с дефектами, но смог отсудить 8,2 млн у автосалона

Рязанец купил Porsche Cayenne с дефектами, но смог отсудить 8,2 миллиона рублей у автосалона. Мужчина покупал машину за семь миллионов. Об этом в своем ролике рассказал автоюрист и блогер Андрей Подшивалов (Yardrey).

Автомобиль владельцу передавали в темном боксе автосалона «Порше Центр Таганка». Рязанец не заметил замятия кожи на центральной панели и «гремящие» динамики мультимедиа-системы. Через некоторое время он выяснил, что у машины скрипят рулевая колонка, подвеска, кресла и рукоятка рычага коробки передач.

«Электроника в автомобиле живет своей жизнью — ездит туда-сюда водительское сиденье и руль, магнитола то работает, то не работает, громкость динамиков то прибавляется, то не прибавляется, тоже самое касается и телефонной связи по bluetooth. Постоянно издает звук „бимер“ не пристегнутых ремней безопасности несмотря на то, что они пристегнуты, — перечислили поломки в ролике. — В день выскакивает по 5 разных ошибок».

Как оказалось, у Porsche неисправна система помощи при экстренном торможении: машина сама по себе без видимых на то причин. Были и другие поломки.

Рязанец пытался вернуть машину до истечения 15 дней с момента покупки (это гарантирует «О защите прав потребителей»). Автосалон отказался возвращать деньги добровольно. В итоге мужчина добился их через суд.


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