Рязанец едва не убил сестру на глазах троих детей из-за сорванного свидания

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Житель поселка Листвянка едва не убил свою сестру на глазах ее троих детей. Об этом сообщила
41-летняя потерпевшая рассказала, что ее 44-летний брат злоупотреблял спиртным, за что она его постоянно упрекала.
Однако в этот раз мужчина не просто пришел домой пьяным, а еще и привел с собой подругу, чтобы «закончить вечер с любимой женщиной».
«У этой женщины была сомнительная репутация и хозяйка квартиры высказалась против такой гостьи. Мужчина разгневался от такого вмешательства в его жизнь — началась ссора», — говорится в сообщении.
Во время конфликта, при котором присутствовали дети, брат схватил кухонный нож и пригрозил убить сестру.
Женщина успела вызвать полицию, прибывшие оперативники успокоили рязанца.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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