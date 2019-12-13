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11:06, 13 декабря 2019 456
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Рязанцы поддержали строительство дома в Солотче вдали от детсадов и школ 1

Рязанцы поддержали строительство дома в Солотче вдали от детсадов и школ

Фото: Pixabay.com

Рязанцы поддержали строительство дома в Солотче вдали от детсадов и школ. Слушания по проекту прошли в четверг, 12 декабря.

Заявитель Юрий Шамраевский попросил возвести двухэтажный частный дом на улице Лесной высотой не более 7,5 метра на участке площадью 1 285 квадратных метров, который не входит в достопримечательное место «Есенинская Русь». Территория находится в подзоне административного и культурно-бытового обслуживания, где жилая застройка разрешена условно.

И.о. главного архитектора Рязани Роман Шашкин заявил, что строительство дома на участке противоречит санитарным нормам, так как от границ территории до рядом расположенных гаражей менее 15 метров. Также Шашкин отметил, что дом будет находиться в нескольких километрах от школ и детсадов.

На слушания пришли около 25 человек — жители Солотчи и экоактивисты. Они обеспокоились, что заявитель, получив разрешение, сможет возвести там многоэтажку.

В свою очередь Шамраевский пообещал собравшимся «не строить пятиэтажку».

Зарегистрироваться удалось лишь четырем рязанцам, которые проголосовали «за» проект.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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