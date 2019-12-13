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19:01, 13 декабря 2019 262
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Рязанцев предупредили о гололедице

Рязанцев предупредили о гололедице

Вечером в пятницу, 13 декабря, в Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Явление сохранится до конца суток 13 декабря, ночью и утром 14 декабря», — отметили в ведомстве.

Там напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101 или 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области).


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