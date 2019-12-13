Рязанцев предупредили о гололедице

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Вечером в пятницу, 13 декабря, в Рязанской области ожидается гололедица. Об этом сообщила
«Явление сохранится до конца суток 13 декабря, ночью и утром 14 декабря», — отметили в ведомстве.
Там напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101 или
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.