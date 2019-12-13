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Рязанцам снова предложили выбрать лучшие заведения общепита. Проект «
Заведения поборются в семи номинациях:
В каждой категории можно указывать несколько любимых мест. Наиболее упоминаемые заведения попадут в финал.
Анкету можно заполнить до 25 декабря 2019 года, итоговое голосование пройдет с 26 декабря 2019 года по 13 января 2020 года.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.