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Подорожание проездных в Рязани не вызовет новую волну очередей. Об этом сообщили в автоматизированной системе оплаты проезда «УмКа».
Там рассказали, что в этом году клиенты выразили беспокойство из-за того, у рязанских киосков могут возникнуть очереди.
«В этом году увеличение стоимости проанонсировали до 16-го числа и пополнение на январь пройдет в штатном режиме», — отметили в «УмКе».
По словам представителя организации, в прошлом году «очереди были связаны, с тем, что власти приняли решение о подорожании после того, как произошло массовое пополнение проездных в конце года».
Напомним, в прошлом году после подорожания льготных проездных в рязанских киосках
В этом году также
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.