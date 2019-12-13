Организатор визита американцев в рязанский вуз отреагировал на ситуацию с их выдворением

Председатель регионального отделения «Деловой России» отреагировал на выдворение граждан США из России после лекции в рязанском вузе. Пост он опубликован на своей странице в Facebook.

Он написал, что пригласил американцев в Россию еще в 2017 году, когда находился в университете в Буффало, где встретился с преподавателями и руководством, а с одной из участников делегации — Молли Андерсон — познакомился еще в 1997 году, когда она приезжала волонтером в экономический лагерь «Содружество»

«Узнав о планах посетить Россию, я напомнил о своем приглашении. Предложил гостям нашей „ Новогодней столицы “ посетить самое старое учебное заведение Рязани — ныне филиал Московского политехнического института», — отметил он.

Моторжин предложил организовать встречу со студентами и преподавателями рязанских учебных заведений.

Он добавил, что «даже не предполагал, что обмен знаниями в современном мире может повлечь такие последствия».

По его словам, план мероприятий предоставили «многим службам, в том числе начальнику сектора внешних связей управления экономического развития администрации Рязани С. Е. Гомозову, который присутствовал на мероприятии, а затем дал показания иммиграционной службе».

Организатор отметил, что граждан США выдворили из-за отсутствия «обыкновенной деловой визы», которая дала бы им право проводить лекции в вузе.

Моторжин также написал, что американцы «вели себя крайне корректно, не оспаривая никакие действия правоохранительных органов и суда».

«Пришлось их успокаивать, доставать таблетки. Молли судья разрешил сидеть, видя ее физическое и моральное состояние», — добавил он.

По его словам, американцам предписали за пять дней покинуть Россию и в течение пяти лет запретили въезд в страну.

«Преподаватели университета Буффало покинули Россию. Я могу только сожалеть о сложившейся ситуации и надеяться, что боязнь рязанского суда не отвернет от Рязани потенциальных инвесторов и ученых», — заключил Моторжин.

Ранее Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета штата Нью-Йорк в Буффало из-за того, что их «деятельность не соответствовала заявленной цели въезда в Российскую Федерацию».

Напомним, по неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы читали лекцию.

10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их выдворили на следующий день. В университете пока не знают, будут ли их сотрудники обжаловать постановление суда.

Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия».