Организатор визита американцев в рязанский вуз отреагировал на ситуацию с их выдворением

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Председатель регионального отделения «Деловой России» отреагировал на выдворение граждан США из России после лекции в рязанском вузе. Пост он опубликован на своей странице в Facebook.
Он написал, что пригласил американцев в Россию еще в 2017 году, когда находился в университете в Буффало, где встретился с преподавателями и руководством, а с одной из участников делегации — Молли Андерсон — познакомился еще в 1997 году, когда она приезжала волонтером в экономический лагерь «Содружество»
«Узнав о планах посетить Россию, я напомнил о своем приглашении. Предложил гостям нашей „
Моторжин предложил организовать встречу со студентами и преподавателями рязанских учебных заведений.
Он добавил, что «даже не предполагал, что обмен знаниями в современном мире может повлечь такие последствия».
По его словам, план мероприятий предоставили «многим службам, в том числе начальнику сектора внешних связей управления экономического развития администрации Рязани С. Е. Гомозову, который присутствовал на мероприятии, а затем дал показания иммиграционной службе».
Организатор отметил, что граждан США
Моторжин также написал, что американцы «вели себя крайне корректно, не оспаривая никакие действия правоохранительных органов и суда».
«Пришлось их успокаивать, доставать таблетки. Молли судья разрешил сидеть, видя ее физическое и моральное состояние», — добавил он.
По его словам, американцам предписали за пять дней покинуть Россию и в течение пяти лет запретили въезд в страну.
«Преподаватели университета Буффало покинули Россию. Я могу только сожалеть о сложившейся ситуации и надеяться, что боязнь рязанского суда не отвернет от Рязани потенциальных инвесторов и ученых», — заключил Моторжин.
Ранее Советский районный суд Рязани
Напомним, по неофициальной информации, на суде в качестве свидетелей выступили студентка и сотрудница «Политеха», которые рассказали, что американцы читали лекцию.
10 декабря члены делегации «выплатили небольшой штраф, их
Встречу организовали члены рязанского отделения организации «Деловая Россия».
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