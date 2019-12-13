Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В течение месяца в «Новогодней деревне» в Лесопарке каждый день будут проходить фестивали и праздники. Афиша мероприятий опубликована в группе «Рязань — Новогодняя столица» «ВКонтакте».
С 8 декабря по 29 декабря «Новогодняя деревня» будет работать по субботам и воскресеньям с 16:00 до 20:00.
С 30 декабря по 7 января — каждый день с 16:00 до 20:00.
Напомним, «Новогодняя деревня»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСпецназ изъял снюс в рязанском «Магните»
|
cледующая новость →В Воронеже уволили полицейского, сбившего насмерть пешехода
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.