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Фото: Pixabay.com
На нижегородца завели дело за «истязание соседей» конским ржанием. Его арестовали на два месяца, сообщили
Местная телекомпания «
Жильцы неоднократно обращались в полицию. За нарушение общественного порядка мужчине назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Нижегородец не выплатил его.
В результате на 46-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК («Истязание»). В настоящий момент ведется следствие.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.