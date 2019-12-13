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12:21, 13 декабря 2019 109
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На нижегородца завели дело за «истязание соседей» конским ржанием

На нижегородца завели дело за «истязание соседей» конским ржанием

Фото: Pixabay.com

На нижегородца завели дело за «истязание соседей» конским ржанием. Его арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Местная телекомпания «Сети НН» показала сюжет, как жители многоквартирного дома на улице Березовской вынуждены на протяжении дня слушать оглушительные звуки конского ржания и топота. Запись на протяжении двух лет включает один из мужчин. Он пояснил, что «мстит соседям сверху за то, что они громко топают по утрам».

Жильцы неоднократно обращались в полицию. За нарушение общественного порядка мужчине назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Нижегородец не выплатил его.

В результате на 46-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК («Истязание»). В настоящий момент ведется следствие.


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