На Московском вскрыли шесть автомобилей

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В Рязани в Московском районе вскрыли шесть автомобилей. Об этом сообщила
С конца ноября в полицию поступили сообщения о кражах из отечественных машин, припаркованных ночью на окраине Рязани.
Полиция заметила, что двери автомобилей каждый раз взламывали одним способом. Из салонов пропадали элементы аудиосистемы, слесарные инструменты и электроинструменты.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что эти инструменты затем продали. Полицейские «вышли» на 19-летнего жителя Рязанского района, который был продавцом в сделках. Молодого человека разыскали.
Его жилище осмотрели и нашли там еще несколько предметов из списка похищенного. Злоумышленника задержали.
Выяснилось, что молодой человек вечером объезжал дворы на машине и искал машины «ВАЗ» и Lada Priora, которые припаркованы в местах, удобных, чтобы к ним незаметно подойти.
Ремонтируя свою машину молодой человек научился открывать запертые салоны машин этих марок и решил «подзаработать, пользуясь этим умением».
Всего юноша совершил шесть таких краж и один раз взломал гараж, для чего срезал петли ворот.
Полиция возбудила уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено пять лет лишения свободы.
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