Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:22, 13 декабря 2019 394
 0    0

На Московском вскрыли шесть автомобилей

На Московском вскрыли шесть автомобилей

В Рязани в Московском районе вскрыли шесть автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С конца ноября в полицию поступили сообщения о кражах из отечественных машин, припаркованных ночью на окраине Рязани.

Полиция заметила, что двери автомобилей каждый раз взламывали одним способом. Из салонов пропадали элементы аудиосистемы, слесарные инструменты и электроинструменты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что эти инструменты затем продали. Полицейские «вышли» на 19-летнего жителя Рязанского района, который был продавцом в сделках. Молодого человека разыскали.

Его жилище осмотрели и нашли там еще несколько предметов из списка похищенного. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что молодой человек вечером объезжал дворы на машине и искал машины «ВАЗ» и Lada Priora, которые припаркованы в местах, удобных, чтобы к ним незаметно подойти.

Ремонтируя свою машину молодой человек научился открывать запертые салоны машин этих марок и решил «подзаработать, пользуясь этим умением».

Всего юноша совершил шесть таких краж и один раз взломал гараж, для чего срезал петли ворот.

Полиция возбудила уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено пять лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 752
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 910
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 2 651
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 5 634
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 14
19:43, 30 ноября 2019 3 343
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 3
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум