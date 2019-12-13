На Цне заметили серого лебедя

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Фото: Издательство «Пресса»
На Цне у шацкого села Лесное Ялтуново заметили серого лебедя. Об этом сообщило издательство «
Местный житель Виктор Кириллов рассказал, что заметил птицу в полынье в начале декабря.
«Я долго наблюдал, как он живо плавает. На ум сразу пришло, что птица, вероятно, домашняя. Ведь дикие давно уже улетели», — сказал мужчина.
Птицу также заметили еще несколько человек.
Рязанский биолог-натуралист Иван Назаров пояснил, что из-за изменения климата перелетные птицы могут остаться на зимовку.
«Вероятно, что и этот молодой лебедь (у молодняка этих птиц оперение серое) — не исключение, — считает он. — Если его еще и подкармливают, то инстинкт перелета у пернатого исчез. По наблюдениям, в родных краях во множественном числе стали оставаться грачи и утки».
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