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10:34, 13 декабря 2019 143
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На Цне заметили серого лебедя

На Цне заметили серого лебедя

Фото: Издательство «Пресса»

На Цне у шацкого села Лесное Ялтуново заметили серого лебедя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Местный житель Виктор Кириллов рассказал, что заметил птицу в полынье в начале декабря.

«Я долго наблюдал, как он живо плавает. На ум сразу пришло, что птица, вероятно, домашняя. Ведь дикие давно уже улетели», — сказал мужчина.

Птицу также заметили еще несколько человек.

Рязанский биолог-натуралист Иван Назаров пояснил, что из-за изменения климата перелетные птицы могут остаться на зимовку.

«Вероятно, что и этот молодой лебедь (у молодняка этих птиц оперение серое) — не исключение, — считает он. — Если его еще и подкармливают, то инстинкт перелета у пернатого исчез. По наблюдениям, в родных краях во множественном числе стали оставаться грачи и утки».


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