Гостям «Новогодней столицы» предложили пройти «Посвящение в рязанцы»

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Библиотека имени Горького пригласила горожан и туристов пройти квест «Посвящение в рязанцы». Об этом сообщила группа фестиваля «
Отмечается, что гости города смогут посетить достопримечательности, познакомиться с историей, легендами Рязанского края, промыслами и ремеслами, литературой и наукой.
Игру можно пройти с 7 декабря по 7 января (1 января — выходной). По итогам квеста участники получат свидетельства о посвящении в рязанцы. Для участия необходимо предварительно записаться в библиотеке имени Горького на кафедре регистрации или по телефону: 93-55-09.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.