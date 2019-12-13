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12:31, 13 декабря 2019 456
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Гостям «Новогодней столицы» предложили пройти «Посвящение в рязанцы» 2

Гостям «Новогодней столицы» предложили пройти «Посвящение в рязанцы»

Библиотека имени Горького пригласила горожан и туристов пройти квест «Посвящение в рязанцы». Об этом сообщила группа фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2020».

Отмечается, что гости города смогут посетить достопримечательности, познакомиться с историей, легендами Рязанского края, промыслами и ремеслами, литературой и наукой.

Игру можно пройти с 7 декабря по 7 января (1 января — выходной). По итогам квеста участники получат свидетельства о посвящении в рязанцы. Для участия необходимо предварительно записаться в библиотеке имени Горького на кафедре регистрации или по телефону: 93-55-09.


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