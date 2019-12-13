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Фото: Pixabay.com
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продаже пива на стадионах. Его инициаторами стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает «
Документ разрешает розничную продажу пива на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей. Исключения составят детско-юношеские турниры.
Предполагается, что организаторы спортивных мероприятий часть денег будут передавать на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.
Правительство поддержало законопроект. Его с рядом оговорок одобрили руководители ведущих российских футбольных клубов, в частности, «Спартака», «Локомотива», «Зенита».
По словам Дмитрия Свищева, ко второму чтению внесут поправки, разрешающие продажу пива на турнирах по другим видам спорта. «Уже все федерации дали свое согласие», — сказал он.
Напомним, продавать пиво на стадионах запретили в 2005 году.
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