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14:52, 13 декабря 2019 88
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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

Фото: Pixabay.com

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продаже пива на стадионах. Его инициаторами стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает «Интерфакс».

Документ разрешает розничную продажу пива на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей. Исключения составят детско-юношеские турниры.

Предполагается, что организаторы спортивных мероприятий часть денег будут передавать на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Правительство поддержало законопроект. Его с рядом оговорок одобрили руководители ведущих российских футбольных клубов, в частности, «Спартака», «Локомотива», «Зенита».

По словам Дмитрия Свищева, ко второму чтению внесут поправки, разрешающие продажу пива на турнирах по другим видам спорта. «Уже все федерации дали свое согласие», — сказал он.

Напомним, продавать пиво на стадионах запретили в 2005 году.


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