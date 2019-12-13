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13:55, 13 декабря 2019 89
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Банк России снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых. Об этом сообщил сайт регулятора.

Как отметили в сообщении, ставку решили снизить из-за быстрого замедления инфляции.

«Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились», — написал регулятор.

В сообщении добавили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.


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