Аркадий Фомин вручил паспорта юным шиловцам

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В четверг, 12 декабря, Аркадий Фомин вручил паспорта юным жителям Шилова.
Председатель облдумы отметил, что вручать документ в дни государственных праздников в Рязанской области стало доброй традицией.
«Получая сегодня паспорт, вы осознаете себя полноправными гражданами страны», — обратился к школьникам Фомин.
В торжественной обстановке паспорта вручили самым активным ученикам — победителям и призерам олимпиад, участникам творческих и спортивных состязаний, социально-значимых и патриотических акций.
Председатель регионального парламента пожелал школьникам внимательного отношения ко всему, что происходит, успехов в учебе и общественной деятельности.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.