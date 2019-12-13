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13:13, 13 декабря 2019 203
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Аркадий Фомин поздравил шиловцев с юбилеем местной библиотеки

Аркадий Фомин поздравил шиловцев с юбилеем местной библиотеки

В четверг, 12 декабря, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил шиловцев с юбилеем библиотеки имени Гумилева.

По словам главы регионального парламента, открытие общедоступной, бесплатной библиотеки в Шилове состоялось по общественной инициативе.

«Эту свою главную функцию — быть центром культурной жизни и досуга для всех жителей — библиотека неукоснительно выполняет вот уже 110 лет. Она не раз меняла свой адрес, „ютилась“ в приспособленных помещениях. Есть в ее истории и трагические страницы, но всегда она была открыта для читателей. Только перед 100-летием библиотеку разместили в удобном здании, и она стала такой, какой ее теперь знают и любят шиловцы», — сказал Фомин.

Сейчас библиотека имеет доступ к электронным базам данных и каталогам крупнейших книгохранилищ страны.

Председатель облдумы пожелал библиотеке насыщенной и интересной жизни, востребованности у читателей, сотрудникам — крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Лучшим библиотекарям вручили федеральные награды и награды облдумы.

Кроме того, в честь юбилея Фомин передал учреждению от Благотворительного фонда «Забота» плазменную панель.


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