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11:48, 12 декабря 2019 279
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Вжух и… Лиса проинспектировала пронский долгострой

Вжух и… Лиса проинспектировала пронский долгострой

В Пронске на строящемся третий год кафе заметили лису. Видео с животным опубликовало издательство «Пресса».

Как предположили журналисты, лиса «инспектировала долгострой».

Ролик на площади Новой снял местный житель Николай Верченко. По словам мужчины, ранее он встречал лис на улице Скородня, где живет.

«Тоже иногда гуляют лисы, но при виде человека они кидаются наутек. А эта — какая-то смелая плутовка», — рассказал автор видео.


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