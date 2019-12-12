Вжух и… Лиса проинспектировала пронский долгострой

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В Пронске на строящемся третий год кафе заметили лису. Видео с животным опубликовало издательство «
Как предположили журналисты, лиса «инспектировала долгострой».
Ролик на площади Новой снял местный житель Николай Верченко. По словам мужчины, ранее он встречал лис на улице Скородня, где живет.
«Тоже иногда гуляют лисы, но при виде человека они кидаются наутек. А эта — какая-то смелая плутовка», — рассказал автор видео.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.