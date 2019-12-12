Воронежские депутаты вручили школьникам паспорта

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 11 декабря, депутаты Воронежской облдумы вручили 14-летним школьникам паспорта. Церемонию приурочили ко Дню героев Отечества и Дню Конституции.
Документы получили 22 человека. Все они отличились в учебе, занимаются наукой, спортом и творчеством.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поблагодарил родителей и педагогов «за воспитание достойных граждан страны» и пожелал школьникам «найти свой путь в жизни».
По поручению Владимира Нетесова паспорта школьникам вручили председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин и зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Николай Назаров.
Приветствуя школьников, Виктор Буздалин поздравил их с получением паспортов.
«Теперь ваши права значительно расширяются, но в то же время прошу не забывать, что вы приобретаете и очень много обязанностей. Вы становитесь ответственными за свои поступки, — сказал Буздалин. — Поэтому я бы хотел вам пожелать оставаться всегда теми людьми, которыми можно гордиться, достигайте тех целей, которые себе ставите, несмотря ни на какие препятствия».
Николай Назаров пожелал юношам и девушкам «навсегда запомнить этот знаменательный день, с честью нести гордое звание гражданина Российской Федерации, гордиться своей Родиной и достигать любых целей».
Напомним, в стенах облдумы школьникам вручают паспорта с 2013 года. Традиционно церемонии устраивают перед Днями России и Конституции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
|
cледующая новость →У наркомана из Шиловского района нашли крупную партию запрещенных веществ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.