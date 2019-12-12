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8:56, 12 декабря 2019 89
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Воронежские депутаты вручили школьникам паспорта

Воронежские депутаты вручили школьникам паспорта

В среду, 11 декабря, депутаты Воронежской облдумы вручили 14-летним школьникам паспорта. Церемонию приурочили ко Дню героев Отечества и Дню Конституции.

Документы получили 22 человека. Все они отличились в учебе, занимаются наукой, спортом и творчеством.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поблагодарил родителей и педагогов «за воспитание достойных граждан страны» и пожелал школьникам «найти свой путь в жизни».

По поручению Владимира Нетесова паспорта школьникам вручили председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин и зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Николай Назаров.

Приветствуя школьников, Виктор Буздалин поздравил их с получением паспортов.

«Теперь ваши права значительно расширяются, но в то же время прошу не забывать, что вы приобретаете и очень много обязанностей. Вы становитесь ответственными за свои поступки, — сказал Буздалин. — Поэтому я бы хотел вам пожелать оставаться всегда теми людьми, которыми можно гордиться, достигайте тех целей, которые себе ставите, несмотря ни на какие препятствия».

Николай Назаров пожелал юношам и девушкам «навсегда запомнить этот знаменательный день, с честью нести гордое звание гражданина Российской Федерации, гордиться своей Родиной и достигать любых целей».

Напомним, в стенах облдумы школьникам вручают паспорта с 2013 года. Традиционно церемонии устраивают перед Днями России и Конституции.


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