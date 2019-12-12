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Фото: Pixabay.com
В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей. Злоумышленников было трое, передает
Этот случай произошел утром в среду, 11 декабря, в торговом центре «Мега» в городе Мегион. Неизвестные вынесли банкомат и увезли его на машине.
Полицеские завели дело по части 4 статьи 158 УК («Кража»). Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.