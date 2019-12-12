RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В восьмом туре рязанской НХЛ лидеры разгромили соперников с общим счетом 1:18. Об этом сообщили организаторы.
«Техкомплект» в Скопине разгромил «Торпедо» со счетом 11:1. Торпедовцы смогли первыми открыть счет, однако после пропустили 11 шайб, четыре из которых забросил Сергей Корчевой.
Еще один лидер — «РГВВДКУ» — со счетом 7:0 разгромил «Сасово». Сасовцы потерпели второе подряд поражение, но остались в тройке. Игрок победителей Иван Алоничев забросил три шайбы и отдал две передачи.
«Сталькомплект» уступил «Рыбному» — 1:4. Аутсайдеры держали ничейный счет 1:1 до середины второго периода, однако после пропустили трижды.
В еще одном матче тура «МБ Рязань» отправило в ворота «Полян» три безответные шайбы.
В следующем туре лидеры таблицы «Техкомплект» и «РГВВДКУ» сыграют между собой.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Касимове внедорожник сбил пешехода
|
cледующая новость →В Воронеже из-за антисанитарии закрыли парикмахерскую
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.