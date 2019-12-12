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11:32, 12 декабря 2019 232

В восьмом туре рязанской НХЛ лидеры разгромили соперников с общим счетом 1:18

В восьмом туре рязанской НХЛ лидеры разгромили соперников с общим счетом 1:18

В восьмом туре рязанской НХЛ лидеры разгромили соперников с общим счетом 1:18. Об этом сообщили организаторы.

«Техкомплект» в Скопине разгромил «Торпедо» со счетом 11:1. Торпедовцы смогли первыми открыть счет, однако после пропустили 11 шайб, четыре из которых забросил Сергей Корчевой.

Еще один лидер — «РГВВДКУ» — со счетом 7:0 разгромил «Сасово». Сасовцы потерпели второе подряд поражение, но остались в тройке. Игрок победителей Иван Алоничев забросил три шайбы и отдал две передачи.

«Сталькомплект» уступил «Рыбному» — 1:4. Аутсайдеры держали ничейный счет 1:1 до середины второго периода, однако после пропустили трижды.

В еще одном матче тура «МБ Рязань» отправило в ворота «Полян» три безответные шайбы.

В следующем туре лидеры таблицы «Техкомплект» и «РГВВДКУ» сыграют между собой.


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