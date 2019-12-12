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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области запланировали создать новый оздоровительный комплекс с санаторно-курортными услугами. Об этом
В среду, 11 декабря, воронежский губернатор Александр Гусев в Москве встретился с председателем совета директоров ГК «Основа» Александром Ручьевым и гендиректором Ассоциации Европейского бизнеса Франком Шауффом. Они обсудили создание центра.
Ожидается, что в оздоровительном комплексе будут несколько геотермальных, солевых и минеральных бассейнов, зон грязевых процедур, песочные ванны, минеральные сухие ванны, а также открытые бассейны и зоны отдыха.
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