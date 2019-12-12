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13:58, 12 декабря 2019 85
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В Воронежской области «Рено Дастер» столкнулся с «БМВ», погиб водитель

В Воронежской области «Рено Дастер» столкнулся с «БМВ», погиб водитель

В четверг, 12 декабря, около 10:20 в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись Renaut Duster и BMW-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За рулем Renault был 71-летний житель Белгородской области, который ехал со стороны Курска в сторону Воронежа. Он выехал на «встречку», где столкнулся с BMW-5, которым управлял 19-летний житель Белгородской области.

На месте ДТП скончался водитель Renault. Пострадала его пассажирка (личность устанавливается), а также водитель и пассажирка (личность устанавливается) BMW-5. Их доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото пресс-службы регионального управления МВД


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