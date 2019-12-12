В Воронеже из-за антисанитарии закрыли парикмахерскую

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В Воронеже на 15 суток закрыли парикмахерскую «Василиса» из-за несоблюдения санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Во время проверки в парикмахерской обнаружили несколько нарушений. В частности, в помещении не обеззараживался воздух, чистые и грязные полотенца для обслуживания клиентов хранились совместно.
Кроме того, руководство не предоставило договор на проведение дезинсекционных работ.
До устранения нарушений помещение опечатали.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.