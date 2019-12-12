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Фото: Pixabay.com
В Сараях из «Пятерочки» украли 12 батонов колбасы. Об этом сообщило издательство «
Магазин рядом с автостанцией обворовывали два дня подряд — 9 и 10 декабря.
Злоумышленников вычислили по камерам видеонаблюдения. Как оказалось, они прятали колбасу по карманам, затем шли на кассу и покупали любой дешевый товар. В первый день таким образом они унесли восемь батонов колбасы, на следующий день — четыре.
Полицейские выяснили, что мужчины приехали в Сараи из соседнего района.
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