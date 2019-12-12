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13:42, 12 декабря 2019 308
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В Сараевском районе задымились торфяники

В Сараевском районе задымились торфяники

Фото: Издательство «Пресса»

У села Паники в Сараевском районе задымились торфяники. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Глава Сысоевской сельской администрации Наталья Москвитина пояснила, что торф периодически дымится. По ее словам, на место неоднократно приезжали пожарные.

«Сейчас, видите, опять задымился, несмотря на влажную погоду. Ситуация находится у нас под контролем», — заверила она.


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