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Фото: Издательство «Пресса»
У села Паники в Сараевском районе задымились торфяники. Об этом сообщает издательство «
Глава Сысоевской сельской администрации Наталья Москвитина пояснила, что торф периодически дымится. По ее словам, на место неоднократно приезжали пожарные.
«Сейчас, видите, опять задымился, несмотря на влажную погоду. Ситуация находится у нас под контролем», — заверила она.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.