В Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов», есть пострадавшие

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В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, сообщает
Пожар, по предварительной информации, возник в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ.
Отмечается, что тушение огня ведется силами Северного флота. По данным издания, площадь пожара составляет 120 квадратных метров.
Фото РИА Новости
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