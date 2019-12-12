В Крыму школьник погиб, прыгая на кровати

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В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского следкома пишет «
Восьмилетний мальчик упал и сильно ударился головой. Его госпитализировали в детскую городскую больницу №5, но спасти ребенка не удалось.
Следователи устроили проверку.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.