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Фото: УМВД по Рязанской области
В Касимове внедорожник сбил пешехода. Об этом
Авария произошла в среду, 11 декабря, около 21:40 у дома №197-А на улице Советской. По предварительной информации, 40-летний горожанин на Chevrolet ехал по улице Индустриальной в сторону улицы Советской и сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении.
37-летнего пострадавшего жителя Касимовского района госпитализировали.
В полиции уточнили, что в момент аварии ан его одежде не было светоотражающих элементов.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.