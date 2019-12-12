В Кальном из-за уборки улицы образовалась пробка

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В 9:30 в четверг, 12 декабря, на Касимовском шоссе образовалась пробка. Рабочие, которые собирали мусор с обочины, перекрыли правую полосу на перекрестке с улицей Новой. При этом движение по левой полосе затруднил общественный транспорт, поворачивающий налево и пропускающий встречный поток.
Затор образовался от улицы Советской Армии до Новой.
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