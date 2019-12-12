В 2020 году на развитие агропромышленного комплекса в Воронежской области направят почти десять миллиардов рублей

В 2020 году по государственной программе «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» запланирован существенный рост ассигнований. На реализацию различных мер, направленных на формирование лидерских позиций АПК Воронежской области в рамках всей страны в региональном бюджете 2020 года депутаты областной думы предусмотрели более 9,7 миллиарда рублей (в текущем году — 6,2 миллиарда).

«В регионе сегодня активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы, в первую очередь за счет создания благоприятного инвестиционного климата и сохранения мер государственной поддержки», — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Так, в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» за счет средств областного бюджета в 2020 году предусмотрено выделение 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на финансирование мероприятий по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Агропредприятиям субсидируют часть затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области, а также затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта.

Еще почти 727 рублей из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» будут направлены на финансирование мероприятий по субсидированию части затрат на строительство новых перерабатывающих предприятий, на приобретение и модернизацию оборудования для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

«Подпрограмма „Развитие отраслей агропромышленного комплекса“ в 2020 году получит финансирование объемом более 3 миллиардов рублей. Средства будут направлены на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, а также на поддержку отдельных направлений растениеводства и животноводства. Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусматриваются средства в сумме почти 28 миллионов рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», — рассказал председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Также в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» в 2020 году предусмотрено выделение 100 миллионов рублей

В рамках еще одной подпрограммы — «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» — на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме почти 3,7 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в текущем году.

«Эти средства направят на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам, на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на поддержку особо значимых инвестиционных проектов, реализуемых в аграрном секторе экономики», — сообщил Владимир Нетесов.

Средства в размере почти 1,6 миллиарда рублей заложены на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области». Они будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу России.

Спикер областного парламента отметил, что реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит в перспективе увеличить продолжительность жизни сельского населения, уменьшить миграционный отток, повысить уровень занятости, улучшить качество медицинского обслуживания в сельской местности, увеличить удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог.