Утонувший под Рязанью мужчина был 79-летним пенсионером

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Утонувший под Рязанью мужчина был пенсионером, Подробности рассказали рыбаки, которые сообщили об инциденте в МЧС,
«79-летний мужчина приехал на реку, дошел по льду до промоины и провалился», — сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский.
Очевидцы пытались ему помочь, но не смогли. Прибывшие на место спасатели доплыли на лодке до рыбака и вытащили его тело.
Напомним, в среду, 11 декабря, под Рязанью из реки
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