Туман и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 13 декабря, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градуса; днем -4, +1 градусов.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.